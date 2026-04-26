जिल्ह्यात स्व-गणनेस एक मेपासून सुरूवात

स्व-गणना एक मेपासून
तहसीलदार पाटील ः ऑनलाईन माहिती भरता येणार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २६ : भारत सरकारतर्फे घरसूची आणि गृहगणना लवकरच सुरू होणार आहे. यापूर्वी १५ दिवसांची एक विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. ज्यामध्ये स्वतः आपली माहिती ऑनलाईन भरू शकता. जनगणना २०२७ च्या पहिल्या टप्प्यात १ ते १४ मे दरम्यान स्व-गणना होणार आहे, अशी माहिती तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी दिली.
स्व गणना करता येणार असून यानंतर १५ मे ते १५ जून आमच्या प्रगणकांच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात भेटी देऊन माहिती गोळा करणार आहेत. मात्र, स्व जनगणनेचा पर्याय उपलब्ध असून त्याचा फायदा नागरिकांनी करून घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदारांनी केले आहे. तुमची सर्व माहिती पूर्णपणे गोपनीय आणि सुरक्षित ठेवली जाणार असून आमची जनगणना, आमचा विकास असल्याचे मत श्री. पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
००००००००
कोट
अधिकृत पोर्टलवर जाऊन प्रत्येकाला नोंदणी करता येणार आहे. कुटुंब प्रमुखाचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक नोंदवून ओटीपीद्वारे लॉग-इन करता येईल. सर्व पक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला ११ अंकी एसई आयडी प्राप्त होईल. हा एसई आयडी जपून ठेवाण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळांचा वापर करावा.
- श्रीधर पाटील, तहसीलदार, सावंतवाडी
