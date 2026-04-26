39742
भरणी श्री देवी सातेरी
परुळे भरणीवाडी तीन मे रोजी वर्धापनदिन
कुडाळ : परुळे भरणीवाडी (ता.वेंगुर्ले) येथील श्री देवी सातेरीचा नववा वर्धापन दिन सोहळा ३ व ४ मे रोजी श्री देवी सातेरी मंदिर भरणी येथे विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाने होणार आहे. ३ मे सकाळी ७ ते ८ वाजता मंगलवाद्य पूजा व अभिषेक सायंकाळी ७ वाजता चिमणी पाखरं डान्स अकादमी, कुडाळ आयोजित जलवा पुरस्कृत : श्री देवी सातेरी नवतरुण कला क्रीडा मंडळ भरणी, रात्री ९ वाजता डबलवारीचा जंगी सामना ओम चैतन्य प्रासादिक भजन मंडळ, उंबडे-वैभववाडी. बुवा - श्रीकांत शिरसाट व हनुमान प्रासादिक भजन मंडळ, वर्दे-कुडाळ बुवा विजय (गुंडू) सावंत यांच्यात होणार आहे. ४ मे रोजी सकाळी ७ ते ८ वाजता मंगलवाद्य, सकाळी ८ ते ९ वाजता पूजा व अभिषेक, सकाळी ९ ते ११ वाजता श्री सत्यनारायण, दुपारी महापुजा, महाआरती व तिर्थप्रसाद, महाप्रसाद, २.३० वाजता हळदीकुंकू, ३ वाजता हृदयनाथ गावडे यांचे किर्तन, सायंकाळी ५ वाजता भजन श्री देवी भवानी प्रासादिक भजन मंडळ, आंबेरी, सायंकाळी ७.३० वाजता स्वर संध्या राम कृष्ण हरी संगीत कार्यक्रम, रात्री १० वाजता आरोलकर दशावतार नाट्यमंडळ, आरवली यांचा नाट्यप्रयोग ‘पुष्कर्णी तीर्थ’, असे कार्यक्रम दोन दिवस होणार असून भाविकांनी या सोहळ्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री देवी सातेरी देवस्थान, भरणी यांनी केले आहे.