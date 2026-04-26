भाट्ये किनाऱ्यावर पोलिसांची गस्त
अनैतिक प्रकारांवर नियंत्रण ; त्या व्हिडीओनंतर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २६ ः शहरानजीकच्या भाट्ये समुद्रकिनाऱ्यावरील खडकाळ भागात अश्लील चाळे करतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली होती. यामधून कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी पोलीस दल सतर्क झाले असून, भाट्ये समुद्र किनाऱ्यासह भगवती किल्ल्यावर चोविस तास पहारा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भाट्ये येथील तो व्हिडिओ व्हायरल होताच सर्वस्तरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. या घटनेची तातडीने दखल घेत रत्नागिरी शहर पोलिसांनी शहरातील महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांवर गस्त वाढवली आहे. विशेषतः भाट्ये टेबल पॉइंट, भगवती किल्ला आणि समुद्रकिनारी आता पोलिसांची विशेष नजर असणार आहे. शहर पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांनी काल (ता. २५) दुपारी आपल्या टीमसह भाट्ये टेबल पॉइंट येथे जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि अशा अनुचित प्रकारांना चाप लावण्यासाठी त्यांनी विविध भागांत गस्त घालण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांनी सांगितले की, "पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी अश्लील चाळे करताना कोणीही आढळल्यास त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल केले जातील." पोलिसांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे अनैतिक गोष्टी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
