राजापूर ः जलवाहिनीसाठी खोदलेल्या रस्त्यावर पडलेले चर धोकादायक ठरत आहेत.
जलवाहिन्यांसाठी खोदलेले चर धोकादायक
राजापूर ः राजापूर शहरात सुरू असलेल्या जलवाहिनी टाकण्याच्या कामासाठी शहरातील विविध भागांतील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात खोदाई करण्यात आली आहे. हे खोदलेले अनेक रस्ते अद्याप तसेच असून काही ठिकाणी रस्त्यांच्या मधोमध खोल चर राहिले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना मार्गक्रमण करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. शहरामध्ये पाणीपुरवठा वितरणाची नवी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यासाठी ठिकठिकाणी रस्ते खोदण्यात आलेले आहेत. सातत्याने वाहनांची वर्दळ असलेले हे रस्ते त्या ठिकाणचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तत्काळ बुजवणे अपेक्षित असताना खोदलेले अनेक रस्ते तसेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये काही ठिकाणी रस्त्यांच्या मधोमध खोल चर राहिलेले आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना मार्गक्रमण करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
