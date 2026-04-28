मंडणगड - उत्पन्नाचा शाश्वत मार्ग

मंडणगड: तालुक्यात फळबाग लागवडीचा विस्तार होत असून, पाले येथील शेतकरी सहदेव माळी यांनी केलेली काजू लागवड क्षेत्रास भेटी दरम्यान अधिकारी वर्ग.
मंडणगड तालुक्यात १२९ हेक्टरवर फळबाग लागवड
६५ गावातील २०१ शेतकरी सहभागी; उत्पन्नाचा शाश्वत मार्ग
* मध्यम ते उच्च शेतकरी सहभाग
* आंबा-काजूवर आधारित नियोजन
* बहुपिक पद्धतीचा अवलंब
* स्थानिक रोजगारनिर्मिती
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २८ ः तालुक्यात कृषी विभागाच्या पुढाकारातून फळबाग लागवड या शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, एकूण २०१ शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे. तालुक्यातील ६५ गावांतील एकूण १२९.९२ हेक्टर क्षेत्रावर २५ हजार ८५० रोपांची लागवड केली आहे.
फळबाग लागवड उपक्रमांतर्गत आंबा रोपं ५०.१४ हेक्टरवर, काजू रोपं ६४.०१ हेक्टरवर, नारळ ९.१२ हेक्टरवर, बांबू ४.६५ हेक्टरवर तर इतर पिके २.०० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली आहेत. या योजनेसाठी एकूण ६४ लाख ६९ हजार ८० रुपयांचा खर्च झाला असून, त्यात अकुशल मजुरीसाठी ४६ लाख ५६ हजार ६०० रुपये तर कुशल मजुरीसाठी १८ लाख १२ हजार ४८० रुपये खर्च केले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. तसेच ठिबक सिंचनाबाबत उदासीनता, निधी वितरणातील विलंब आणि उताऱ्यातील सामायिक क्षेत्रामुळे संमती मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी या समस्या आहेत. तरीही मंडणगड तालुक्यात या योजनेला शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
फळबाग लागवड ही शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत ठरू शकते तसेच प्रक्रिया उद्योग आणि बहुपिक पद्धतीसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. कृषी विभागाच्या प्रयत्नामुळे तालुक्यातील शेती अधिक सक्षम आणि टिकाऊ होण्यास मदत होईल.
- सोमनाथ अहिरकर,
तालुका कृषी अधिकारी. संपर्क ७७०९५५८५०४
दृष्टिक्षेपात तालुका
* सहभागी गावे ः ६५
* एकूण लाभार्थी शेतकरी : २०१
* लागवड क्षेत्र : १२९.९२ हेक्टर
* एकूण रोपे : २५,८५०
* एकूण खर्च : ६४.६९ लाख
* अकुशल मजुरी : ४६.५६ लाख
* कुशल मजुरी : १८.१२ लाख
योजनेतील अडथळे
पावसावर अवलंबित्व
ठिबक सिंचनाबाबत उदासीनता
निधी विलंब
सामायिक जमिनीवरील वाद
