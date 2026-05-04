सोनुर्ली ः ‘खेळ पैठणी’चा स्पर्धेतील विजेत्या महिलांना गौरविण्यात आले.
सोनुर्लीत डॉ. आंबेडकर यांना अभिवादन
जाधववाडीत जयंती सोहळा ः विविध स्पर्धांना महिला, विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ ः नवयुवक कला, क्रीडा मंडळ सोनुर्ली-जाधववाडी यांच्या वतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या निमित्ताने घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा आणि महिलांचा गौरव करण्यात आला.
कार्यक्रमानिमित्त २८ एप्रिलला प्रश्नमंजुषा स्पर्धा पार पडली. यामध्ये पहिली ते चौथी गटात युवराज जाधव, रुद्र जाधव, श्रेयानवियशिका सोनुर्लेकर, पाचवी ते सातवी गटात विघ्नेश जाधव, आरोही गावकर, ईशा मालपेकर, आठवी ते दहावी गटात चैतन्या गावकर, दुर्वा कदम, शमिका मालपेकर यांनी प्रथम तीन क्रमांक पटकावले. महिलांसाठी आयोजित ‘पदर रमाईचा २०२६’ या प्रबोधनात्मक कार्यक्रमात खेळ पैठणी स्पर्धा घेण्यात आली. यात प्रथम क्रमांक अनुष्का जाधव, द्वितीय शमिका पाडलोसकर आणि तृतीय क्रमांक संजीवनी जाधव यांनी मिळवला.
मंडळातर्फे आयोजित ''जयभीम रिल्स स्टार स्पर्धा'' मध्ये अभिषेक अवटी (आरोस), रोहित जाधव (तळवडे) आणि रोहन कदम (कांदळगाव) यांनी बाजी मारली. ‘भीमगीत गायन’ स्पर्धेत प्रज्ञा सूर्य ग्रुप (आसोली), पंचशील महिला समूह (सरमळे) आणि रमाई कलाविष्कार (मडुरे) यांनी यश संपादन केले. २९ एप्रिलला बुद्ध पूजा पाठ व अभिवादन सभा झाली. प्रमुख व्याख्याते महेंद्र मातोंडकर यांनी ''संविधान आमचा प्राण'' या विषयावर अभ्यासपूर्ण व्याख्यान दिले.
नागेश गावकर, संतोष ओटवणेकर, दाजी गावकर, सुस्मिता जाधव व वैदही जाधव यांचा समावेश होता. या अभिवादन सभेला सरपंच नारायण हिराप, भरत गावकर, नागेश गावकर, सतीश सोनुर्लेकर, लक्ष्मीदास ठाकूर उपस्थित होते.
