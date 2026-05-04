कुडाळ : हवामान बदल, वाढते पर्यटनाचा अभ्यास संत राऊळ महाराज महाविद्यालय येथे घेण्यात आला.
हवामान बदलाचा सिंधुदुर्गात अभ्यास
किनारपट्टीवर लक्ष: पर्यटन, दुर्घटनांची करणेही शोधणार
कुडाळ, ता. ४ : जिल्ह्यात वाढत्या पर्यटना बरोबरच हवामान बदलासह समुद्रात बुडून मृत्यू होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, याची नेमकी कारणे शोधण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी जिल्ह्यात प्रथमच एका विशेष शास्त्रीय अभ्यासाचे आयोजन करण्यात आले.हवामान बदल आणि मानवी हस्तक्षेप यांचा स्थानिक उपजीविकेवर काय परिणाम होत आहे, याचा निष्कर्ष या अभ्यासातून काढला जाणार आहे.
कुडाळ येथील संत राऊळ महाराज महाविद्यालय, मुंबईची टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टीआयएसएस) आणि रेसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट यांच्यावतीने हा उपक्रम राबवण्यात आला. या मोहिमेअंतर्गत २५ आणि २६ एप्रिल अशी दोन दिवसीय क्षमता वृद्धी कार्यशाळा आयोजित केली होती. पहिल्या दिवशी महाविद्यालयाच्या डॉ. अनुराधा गावडे यांनी जिल्ह्याच्या भू-आकृतीशास्त्रावर माहिती दिली, तर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या प्रा. राजश्री यांनी अभ्यासाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. सह-संशोधक प्रा. महेश कांबळे यांनी आपत्ती विषयक संकल्पना आणि सर्वेक्षणाचे महत्त्व यावर मार्गदर्शन केले. दुसऱ्या दिवशी डॉ. अर्चना दिवटे यांनी विद्यार्थ्यांना सखोल मुलाखती आणि गट चर्चेद्वारे माहिती संकलन करण्याचे प्रशिक्षण दिले.
या उपक्रमासाठी प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे यांच्यासह डॉ. रवींद्र गावडे, प्रा. महेंद्र कांबळे, डॉ. अर्चना दिवटे व ब्रिनिलिया डिसोझा यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.
असा केला अभ्यास...
▪ मालवण तालुक्यातील दांडी, तारकर्ली, आचरा, तोंडवली, तळाशील व वायरी-भूतनाथ या सहा गावांची अभ्यासासाठी निवड
▪ २७ व २८ एप्रिल रोजी विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष क्षेत्रभेट
▪ स्थानिक माहिती मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे गावांमध्ये राहून निरीक्षण
▪ स्थानिकांच्या धारणा, पारंपरिक ज्ञान व आपत्ती प्रतिसादाचा अभ्यास
▪ हवामान बदल व मानवी हस्तक्षेपाचा उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास
▪ भविष्यात बुडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अभ्यास उपयुक्त ठरण्याची अपेक्षा
