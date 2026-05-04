सावंतवाडी : नगरसेविका मोहिनी मडगावकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
वादळात मोडलेले झाड
धोकादायक स्थितीत
मोहिनी मडगावकर : मुख्याधिकाऱ्यांचे वेधले लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ : राजवाडा परिसरातून सबनीसवाडा येथे जाणाऱ्या रस्त्यावर वादळात मोडलेले झाड प्रशासनाने अर्धवटरित्या तोडून ठेवले आहे. हे झाड सुकून कधीही रस्त्यावर कोसळून जीवितहानी होण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे. याठिकाणी भविष्यात काही दुर्घटना किंवा जीवितहानी झाल्यास त्याला सर्वस्वी नगरपरिषद प्रशासनच जबाबदार राहील, असा इशारा येथील नगरपरिषदेच्या उद्यान व पर्यटन समिती सभापती तथा नगरसेविका मोहिनी मडगावकर यांनी मुख्याधिकारी यांना दिला आहे.
त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, राजवाडा ते सबनीसवाडा या वर्दळीच्या रस्त्यालगत गेल्या काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वादळात एक मोठे झाड मोडले होते. हे झाड काढताना ते अर्धवटस्थितीत तोडून तसेच सोडून देण्यात आले आहे. हे झाड सुकून रस्त्यावरून जाणाऱ्या नागरिकांच्या किंवा वाहनांच्या अंगावर पडू शकते. या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी अनेक तक्रारी केल्या आहेत. या गंभीर समस्येबाबत नगरपरिषद प्रशासनाला वेळोवेळी कल्पना दिली होती. मात्र, प्रशासनाकडून यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या या उदासीन भूमिकेमुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. अखेर मडगांवकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देऊन या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यास सांगितले आहे. प्रशासनाने त्वरित हे झाड पूर्णपणे हटवून रस्ता सुरक्षित करावा, अन्यथा उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला प्रशासनाला सामोरे जावे लागेल, असेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
