कुडाळात उद्या
महसूल शिबिर
तहसीलदार पाटील : लाभ घेण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ६ : नगरपंचायत व महसुली मंडल स्तरावर शुक्रवरी (ता. ८) सकाळी १० वाजता येथील तहसीलदार कार्यालयात महसूल शिबिराचे आयोजन केल्याची माहिती तहसीलदार सचिन पाटील यांनी दिली.
तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी व महिलांसाठी महसूल विभागातील महत्त्वाच्या १५ सेवांचा लाभ एकाच दिवशी देण्यासाठी येथील तहसील कार्यालयामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर होणार आहे. यामध्ये प्रलंबित फेरफार, ७/१२ मधील चुकीची दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ व ८-अ उताऱ्यांचे वाटप, उत्पन्न, रहिवासी व जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, अकृषिक (एनए) परवानगी, अकृषिक तरतुदीबाबत मार्गदर्शन व सुधारणा, ‘सनद’ प्रक्रियेची माहिती, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे (संजय गांधी योजना) लाभ मंजूर करणे, विद्यार्थ्यांसाठी दाखले वाटप, तुकडेबंदी कायदा उल्लंघन प्रकरणांचा निपटारा, घरांसाठी पट्टे वाटप व ई- मोजणी अर्ज, शेतकरी नोंदणी, पीएम किसान नोंदणी, वर्ग-२ चे वर्ग-१ करण्याबाबतची प्रकरणे, आयुष्यमान भारत कार्ड, रेशनकार्डवरील नाव कमी-जास्त करणे, तसेच भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणी कमी-जास्त पत्रके तयार करून गावदप्तर अद्ययावत करण्याची कामे करण्यात येणार आहेत. यासह संबंधित सेवाविषयक अर्जही स्वीकारण्यात येणार आहेत. तालुक्यातील ग्रामस्थांनी या दिवशी आयोजित केलेल्या शिबिरात आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून महसूल विभागाच्या सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार पाटील यांनी केले आहे.
