कासार्डे कॉलेजचा निकाल ९७.३६ टक्के
बारावी परीक्षा : तन्वी साईम, आर्यन लाड, आरती भाट प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ६ : फेब्रुवारी २०२६ मध्ये घेण्यात आलेल्या एचएससी परीक्षेत कासार्डे ज्युनियर कॉलेजचा एकत्रित निकाल ९७.३६ टक्के लागला. तिनही शाखांचे मिळून एकूण २२८ विद्यार्थ्यांपैकी २२२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. कला शाखेमधून तन्वी साईम, वाणिज्य शाखेमधून आर्यन लाड तर विज्ञान शाखेमधून आरती भाट यांनी प्रथम क्रमांक प्राप्त केला.
या कनिष्ठ महाविद्यालयाचा शाखा निहाय निकाल असा : कला शाखेतून २५ विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट झाले असून त्यापैकी २४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यात अनुक्रमे तन्वी दीपक साईम प्रथम (५८.८३), द्वितीय तुषार अनय पाटोळे (५२.८३), तर तृतीय पूजा बालकृष्ण आयरे (५०.८३). वाणिज्य शाखेतून ११८ पैकी ११६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यात आर्यन विलास लाड (८८.३३) प्रथम, रश्मी संतोष वडजु (८३.३३) द्वितीय तर रोहिणी नामदेव सोमले (८३.१७) तृतीय. विज्ञान शाखेतून ८५ पैकी ८२ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यात प्रथम - आरती विजय भाट (६३.५०), द्वितीय - आर्यन गणेश गिरकर (६०.००) तर तृतीय हर्ष सुरेश मांजरेकर (५९.१७).
