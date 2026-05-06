रत्नागिरीत 25 दुकानावर बुलडोझर

चर्मालय-कोकणनगर मार्ग मोकळा
अनधिकृत २५ दुकानांवर हातोडा; रत्नागिरी पालिकेची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : शहराच्या विकासात मोठा अडथळा ठरत असलेली चर्मालय ते कोकणनगर दरम्यानची बहुचर्चित ‘अतिक्रमण हटाव मोहीम अखेर पालिकेने आजपासून सुरू केली. नगरपालिका प्रशासनाने सकाळपासूनच या भागात धडक कारवाई करत अनधिकृत बांधकामे आणि दुकाने जमीनदोस्त केली. कारवाईदरम्यान अनेक ठिकाणी झालेला विरोध झुगारून पालिकेने कारवाई सुरू ठेवली. उद्यादेखील कारवाई अशीच सुरू राहणार आहे.
शहरातील चर्मालय ते कोकणनगर भागामध्ये रस्त्याच्या बाजूने अतिक्रमण झाले होते. यापूर्वी पालिकेने या अधिक्रमणाचा सर्व्हे करून संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या. सुमारे ८० अनधिकृत बांधकामे, दुकाने, गाळे आदींचा यामध्ये समावेश आहे. पालिकेच्या आवाहनाला प्रतिसाद न दिल्याने पोलिस संरक्षणात यापूर्वी पालिकेने कारवाई करत ३५ अनधिकृत बांधकामे जमिनदोस्त केली होती. त्यानंतर सणासुदीचे दिवस असल्याने पालिकेने कारवाई पुढे ढकलली होती. आज पुन्हा पालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत कारवाई केली. अभियंता यतिराज जाधव, आनंद थोरात, विजय कदम, संतोष कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे गराटे या अधिकाऱ्यासंह १० कर्मचारी, एक जेसीबी आणि डंपर एवढा लवाजमा घेऊन पालिकेने ही धडक कारवाई केली. या कारवाईला अनेक ठिकाणी विरोध झाला; परंतु तो विरोध झुगारून ही कारवाई करण्यात आली.
पालिकेच्या या कारवाईमुळे येथील वाहतूक कोंडी फुटणार आहे. रस्ता रुंदीकरण, नवीन गटारे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांना आता वेग मिळणार आहे. रस्ता अरुंद असल्यामुळे सातत्याने अपघात आणि वाहतुकीची समस्या निर्माण होत होती. रस्ता मोकळा झाल्यामुळे परिसराचा चेहरामोहरा बदलेल, अशी आशा नागरिकांना आहे.
कठोर कारवाईचा इशारा
या कारवाईबाबत नगरपालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले की, ज्यांनी अद्याप स्वतःहून अतिक्रमणे काढलेली नाहीत त्यांच्यावर यापुढे अधिक कठोर कारवाई केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड दमही प्रशासनाने दिला आहे.
