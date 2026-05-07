यशतेजतर्फे १०० विद्यार्थ्यांना शालेय किटचे वितरण

दहिसर : यशतेज फाउंडेशनतर्फे आयोजित कार्यक्रमात विद्यार्थिनीला शैक्षणिक कीट प्रदान करताना श्रेया कदम व मान्यवर.
यशतेजतर्फे शालेय साहित्याचे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ७ ः यशतेज फाउंडेशनतर्फे महाराष्ट्र दिन व कामगारदिनानिमित्त आयोजित केलेल्या ‘आपलं योगदान चॅरिटी ड्राईव्ह’ हा सामाजिक उपक्रम दहिसर येथे उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून, सुमारे अडीच हजारांहून अधिक नागरिक उपस्थित होते. या उपक्रमांतर्गत गरजू १०० विद्यार्थ्यांना शालेय किटचे वाटप करण्यात आले तसेच सुमारे ७५० गरजू नागरिकांना अन्नकीट वितरित करण्यात आले.
समाजातील वंचित घटकांपर्यंत मदतीचा हात पोहोचवण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम राबवण्यात आला. कार्यक्रमास महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री यांच्या पत्नी व समाजसेविका श्रेया कदम, आमदार मनीषा चौधरी, मुंबई बँक सदस्य व नगरसेविका तेजस्विनी घोसाळकर, प्रसिद्ध अभिनेत्री व लेखिका लतिका सावंत, समाजसेविका स्नेहल डे, नगरसेवक प्रकाश दरेकर, समाजसेवक विनोद चाळके, अर्पित डे, ॲड. यश घोसाळकर, संजय शेटकर, वैभव विचारे आदी उपस्थित होते.
