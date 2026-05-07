कोळकेवाडीतील प्रकल्पग्रस्तांचा ११ रोजी मेळावा

कोळकेवाडी प्रकल्पग्रस्तांचा सोमवारी मेळावा
अलोरे येथे आयोजन; माधव भंडारी करणार मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ७ ः कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी जमीन संपादित होऊनही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (ता.११) रोजी अलोरे येथे प्रकल्पग्रस्त मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याला भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण संनियंत्रण समितीचे उपाध्यक्ष माधव भंडारी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
चिपळूण तालुक्यातील कोळकेवाडी परिसरातील जमीन कोयना प्रकल्पाच्या विद्युतगृह आणि इतर कामांसाठी दोनवेळा संपादित करण्यात आली. जमीन देताना प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. अनेक मागण्या शासनाकडे प्रलंबित असून, त्यावर अपेक्षित यश मिळालेले नाही. या पार्श्वभूमीवर जनजागर प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून अलोरे येथील करमणूक केंद्रात या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या वेळी माधव भंडारी यांच्यासह राज्य समन्वयक देवराज देशमुख आणि उत्तर कोकण विभाग संपर्क प्रमुख दिलीप गायकवाड यांची प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे.
कोट
अलोरे, नागावे, पेढांबे, कोळकेवाडी, कोंडफणसवणे आणि पिंपळी या गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी या मेळाव्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे. मेळावा सकाळी ११ वा. आयोजित करण्यात आला असून, सर्वांनी वेळेत उपस्थित रहावे.
- पांडुरंग शिंदे, कोळकेवाडी
