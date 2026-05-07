दाभोळे येथील नवीन पूल वाहतुकीस खुला

26O41961
साखरपा : दाभोळे येथील पुलावरून प्रवास करणारी वाहने.
दाभोळेतील नवीन पूल वाहतुकीस खुला
रत्नागिरी-नागपूर महामार्ग; प्रवाशांची प्रतीक्षा संपली
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ७ ः रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचा आणि बहुप्रतीक्षित असा दाभोळे येथील नवीन पूल अखेर वाहतुकीस खुला करण्यात आला आहे. पुलाची एक मार्गिका सुरू झाल्याने वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, दाभोळे बाजारपेठेतील वाहतूक कोंडीची समस्याही सुटण्यास मदत झाली आहे.
काजळी नदीला लागून असलेल्या या पुलाचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होते. प्रत्यक्ष पूल आणि दोन्ही बाजूंचे उतार मिळून या पुलाची एकूण लांबी सुमारे दीड किलोमीटर आहे. दाभोळे गावातील जुन्या महामार्गावर असलेला अरुंद पूल वाहतुकीसाठी अपुरा पडत होता. या ठिकाणी वारंवार होणारे अपघात आणि वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांकडून नवीन पूल तातडीने सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
गेल्या तीन दिवसांपासून या पुलावरील रत्नागिरीहून येणारी एक मार्गिका खुली करण्यात आली आहे. सध्या याच मार्गिकेवरून दोन्ही बाजूंची वाहतूक वळवण्यात आली आहे. यामुळे दाभोळे बाजारपेठेतून जाणारा जुना रस्ता आता वाहतुकीच्या ताणातून मुक्त झाला आहे. महामार्गाच्या या नवीन पुलामुळे प्रवासाचा वेळ वाचणार असून, प्रवास अधिक सुरक्षित आणि वेगवान होणार आहे.