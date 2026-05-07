पावसमध्ये सुक्या मासळी खरेदीसाठी गर्दी

पावस ः पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पावसमध्ये आगोटची खरेदी करताना नागरिक.
सुक्या मासळीच्या खरेदीला पसंती
पावसमधील बाजारपेठेत गर्दी ; पावसाळ्यासाठीची तयारी
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. ७ ः पावसाळ्यामध्ये कोणती अडचण येऊ नये याकरिता पावस परिसरामध्ये आगोटची खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची लगबग सुरू झाली आहे. पावसाळ्यामध्ये पुरेल एवढी वस्तूंची खरेदी सुरू करण्यात आली आहे.
मच्छीमारी सुरू असल्यामुळे मच्छी मोठ्या प्रमाणात बाजारामध्ये उपलब्ध असते. त्यामुळे त्या खरेदीकडे दररोज नागरिकांचा कल दिसून येतो; परंतु जूनमध्ये मच्छीमारीवर बंदी येत असल्यामुळे पावसाळ्यामध्ये मच्छी खाणाऱ्या खवय्यांची फारच अडचण निर्माण होते. यासाठी नागरिक पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुक्या मासळीची खरेदी करतात. उन्हाळ्यामध्ये सुक्या मासळीचा दर कमी असला तरी पावसाळ्यामध्ये त्याचा दर वाढतो. कारण, मच्छीमारी बंद असल्यामुळे ती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे त्याला दर चांगला मिळतो. यासाठी कमी दरामध्ये खरेदी करता यावी याकरिता अनेक आठवडा बाजारामध्ये सुक्या मासळीच्या खरेदीसाठी गर्दी होत आहे.
सुकी मासळीचे दर (किलोमध्ये)
मासळी* दर
बोंबील* ५०० ते ६००
करदी* ५०० ते ८००
कोलीम* २५० ते ३५०
म्हाकुळ* ५५०
लेपा* ५५०
चेवनी* ३५०
तेडली* ३५०
बळे* ३५०
वागती* ४००
तोडे* १७००
सौंदळे* ४५०
दोडी* ५५०
कोट
गेले अनेक वर्ष आम्ही आमचा व्यवसाय करत असून, अलिबाग, भाईंदर या ठिकाणावरून ग्राहकांना लागणाऱ्या मागणीनुसार वस्तू खरेदी करत असून, त्याची विक्री प्रत्येक आठवडा बाजारामध्ये करतो. पावसाळ्यामध्ये हा व्यवसाय बंद असतो अन्यथा उरलेल्या सर्व दिवशी ही आमची सर्व वस्तूंची विक्री करत असतो; परंतु पावसाळ्यापूर्वी याची विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू असते.
-विवेक चव्हाण, व्यावसायिक
