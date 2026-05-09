भविष्यात सहकार क्षेत्राला
अधिक महत्त्व प्राप्त होणार
दळवी : ‘विद्यासागर’ पतसंस्थेचे उद्घाटन
कुडाळ, ता. ७ : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची मानसिकता आणि विश्वास सहकार क्षेत्रावर आहे. भविष्यात सहकार क्षेत्राला महत्व प्राप्त होणार आहे. यासाठी संस्था बळकट होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे प्रतिपादन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी येथे केले.
विद्यासागर महाविद्यालयीन पगारदार संवर्ग सहकारी पतसंस्था मर्यादित सिंधुदुर्ग या पतसंस्थेचे उद्घाटन माठेवाडा कुडाळ येथे श्री. दळवी यांच्या हस्ते क.म.शि .प्र मंडळ उपकार्याध्यक्ष अरविंद शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक सुनील मरभळ, जिल्हा बँक संचालक विद्याप्रसाद बांदेकर, आत्माराम ओटवणेकर, पतसंस्था संस्थापक राजाराम गव्हाणकर, पतसंस्था मुख्य प्रवर्तक व अध्यक्ष विधाता सावंत, संचालक अनंत लोखंडे, गोविंद काजरेकर, मीनल माजरेकर, संजय पाटील, कमलाकर बांदेकर, डॉ. राहुल गव्हाणकर आदी उपस्थित होते.
श्री. दळवी म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सहकार क्षेत्रात लोकांचा विश्वास आहे. याठिकाणी सहकार रुजविण्यासाठी सहकारमहर्षी शिवराम भाऊ जाधव यांचे फार मोठे योगदान आहे. भविष्यात सहकार क्षेत्राला अनन्य साधारण महत्व येणार आहे. या संस्थेचे राजाराम गव्हाणकर यांचे सहकार क्षेत्रातील कार्य खूप चांगले आहे. त्यांना सर्वाची साथ मिळणार आहे. जिल्ह्यात सहकार वाढविण्याबरोबरच आपली संस्था बळकट होण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असे सांगितले. अध्यक्ष विधाता सावंत यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. राहुल गव्हाणकर यांनी सूत्रसंचलन केले. विधाता सावंत आणि राजाराम गव्हाणकर यांनी स्वागत केले.
