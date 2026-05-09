शिंदे शिवसेनेतर्फे बांद्यात
उद्या महाआरोग्य मेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ९ ः माहिरा फाउंडेशन आणि शिंदे शिवसेनेचे रियाज खान यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवारी (ता. ११) बांदा येथे भव्य ‘महाआरोग्य मेळावा’ आयोजित केला आहे. सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत हा मेळावा पार पडणार असून विविध आजारांवरील तपासणी, उपचार व शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या मेळाव्यात त्ररोग तज्ज्ञांकडून मोफत नेत्रतपासणी तसेच नेत्रपटल तपासणी केली जाणार आहे. आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत मोफत नेत्रपटल उपचार व शस्त्रक्रियांची सुविधाही उपलब्ध राहणार आहे. याशिवाय ५० टक्के सवलतीच्या दरात चष्मे देण्यात येणार आहेत. फेको पद्धतीची मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया केवळ सहा हजार रुपयांत करण्यात येणार आहे. मूत्ररोग विभागात आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत मुतखडा, प्रोस्टेट आणि किडनी स्टोनवरील मोफत उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहेत. तसेच मधुमेह व रक्तदाब रुग्णांची मोफत तपासणी करण्यात येईल. मेळाव्यात सोनोग्राफी, २-डी इको, ईसीजी, एक्स-रे व रक्त तपासण्या सवलतीच्या दरात करण्यात येणार आहेत. या महाआरोग्य मेळाव्यात डॉ. संजय केसरे (एमबीबीएस, सोनोलॉजिस्ट), डॉ. रोहित शिरोडकर (एमएस, एमसीएच, व्हिट्रिओ रेटिना सर्जन), डॉ. जयश्री केसरे (एमबीबीएस, नेत्रचिकित्सक) हे तज्ज्ञ डॉक्टर सेवा देणार आहेत. रुग्णांनी येताना आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जुने वैद्यकीय रिपोर्ट्स आणि सुरू असलेली औषधे सोबत आणावीत, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. नोंदणीसाठी व अधिक माहितीसाठी बांदेश्वर डायग्नोस्टिक पॉलिक्लिनिक आणि आय केअर सेंटर, सायरा कॉम्प्लेक्स, बांदेश्वर मंदिरानजीक, बाजारपेठ, बांदा येथे संपर्क साधावा.
