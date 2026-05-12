फिनिक्स जीमचे स्पर्धक चमकले

रत्नागिरी : राष्ट्रीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेत यश मिळवणारे सुरेश भातडे आणि दुसऱ्या छायाचित्रात काइफा हुनेरकर यांना पदक देताना मान्यवर.
राष्ट्रीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेत
‘फिनिक्स’चे स्पर्धक चमकले
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ : रत्नागिरीमध्ये आयोजित ७२व्या राष्ट्रीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व करणारे फिनिक्स फिटनेस व हार्डकोअर जीमचे सुरेश भातडे याने भारत श्रीमध्ये रौप्यपदक मिळवले तसेच प्रथमच राष्ट्रीय स्पर्धेत काइफा हुनेरकर याने भाग घेऊन भारत उदयमध्ये सुवर्णपदक आणि भारत क्लासिक या शरीरसौष्ठव स्पर्धेत रौप्यपदक मिळवले.
सुरेश भातडे व कइफा हुनेरकर यांचे फिनिक्स जीमचे संचालक शैलेश जाधव, राज जाधव, प्रशिक्षक दत्ता चव्हाण, चैतन्य चव्हाण, अंकुश कांबळे, गौरव चव्हाण व रत्नागिरीतील क्रीडाप्रेमी सर्वच स्तरांतून अभिनंदन करण्यात आले. या स्पर्धेसाठी देशभरातून २०० शरीरसौष्ठवपटूंनी भाग घेतला होता. यातून भातडे व हुनेरकर यांनी शानदार प्रदर्शन करून पदक मिळवले.
