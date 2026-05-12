सावंतवाडी ः पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सुहास सातोस्कर व इतर मान्यवर.
सावंतवाडीत रविवारी
सकल हिंदू संमेलन
सावंतवाडी, ता. १२ ः भारतीय संस्कृती आणि हिंदू समाजात ऐक्य निर्माण करण्याच्या हेतूने येथील राणी पार्वती देवी हायस्कूलच्या सभागृहात रविवारी (ता.१७) सायंकाळी ४ वाजता भव्य सकल हिंदू संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती हिंदू संमेलन समन्वयक समिती सावंतवाडीचे संयोजक सुहास सातोस्कर यांनी दिली.
या संमेलनासाठी वारकरी संप्रदायाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष विश्वनाथ गवंडळकर महाराज हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तसेच हिंदू संस्कृती आणि इतिहासाचे गाढे अभ्यासक डॉ. शिवरत्न शेटे (अध्यक्ष, हिंदवी परिवार), ज्ञान प्रबोधनीचे मुख्य समन्वयक अमित नाईक आणि युवा कीर्तनकार सायली गावडे महाराज हे उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत. या सोहळ्याचे नियोजन हिंदू संमेलन समन्वय समिती, सावंतवाडीच्या वतीने करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने संयोजक सुहास सातोस्कर, सहसंयोजक शांबा (अण्णा) म्हापसेकर, चंद्रशेखर पारधी, अपूर्वा माईणकर, अंजली नातू, चिन्मय रानडे, आनंद साधले असून ''हिंदू सारा एक मंत्र हा दाही दिशांना घुमवूया'' हा संकल्प घेऊन होणाऱ्या या कार्यक्रमाला सर्व माता, भगिनी आणि बांधवांनी मित्रपरिवारासह पारंपरिक मंगल वेषात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन समन्वय समितीच्या वतीने केले आहे. यावेळी संयोजक सुहास सातोस्कर, अण्णा म्हापसेकर, अंजली नातू, किशोर नानिवडेकर, दिनेश गावडे, रोहन बांदेकर आदी उपस्थित होते.
