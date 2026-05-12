खेर्डीत ऐतिहासिक खोतीविरोधी परिषदेचा ८८ वा वर्धापन दिन

खेर्डीत खोतीविरोधी परिषदेचा ८८वा वर्धापनदिन
चिपळूण ः तालुका बौद्धजन हितसंरक्षक समिती चिपळूण व मुंबई यांच्या वतीने खेर्डी येथील ऐतिहासिक हत्तीचा माळ येथे १६ मे रोजी संस्थेचा ८५वा वर्धापनदिन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक खोतीविरोधी परिषदेच्या ८८व्या वर्धापनदिनानिमित्त जाहीर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. खेर्डी येथील हत्तीचा माळ (एमआयडीसी) येथे सकाळी १० ते ५ या वेळेत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निमित्ताने ऐतिहासिक खोतीविरोधी परिषदेच्या स्मरणार्थ भव्य क्रांतीस्तंभ उभारण्याची तसेच संविधान भवन उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सकाळी धम्मध्वजारोहण, बुद्धवंदना, खोतीविरोधी पुस्तिकेचे प्रकाशन तसेच परिषदेस सहकार्य करणाऱ्या कुटुंबीयांचा सत्कार होणार आहे. दुपारनंतर ‘खोतीविरोधी परिषदेचे ऐतिहासिक महत्त्व व समकालीन बेदखल कुळांचा प्रश्न’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे. १६ मे १९३८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खेर्डी येथे ऐतिहासिक खोतीविरोधी परिषद घेतली होती. त्या घटनेला ८८ वर्षे पूर्ण होत आहे.
