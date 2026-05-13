पंचायत राज अभियानांतर्गत परुळेत समितीकडून पाहणी

परुळे ः समितीचे स्वागत करताना माजी सरपंच तथा सदस्य प्रदीप प्रभू.
परुळेत मूल्यमापण समितीकडून पाहणी
म्हापण, ता. १२ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज समितीने तालुकास्तरीय मूल्यमापन करण्यासाठी परुळे बाजार ग्रामपंचायतीला भेट देत परीक्षण केले. या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती, भोर) चंद्रकांत विपट, विस्तार अधिकारी विलास कोळी, प्रदीप ढवळे, सागर कुडले यांचा समावेश होता. यावेळी कृषी अधिकारी सावंत तसेच श्रीमती कोरगावकर ,ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष पिंगुळकर उपस्थित होते .माजी सरपंच प्रदीप प्रभू यांनी समितीचे स्वागत केले. यावेळी आरोग्य विभाग कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका, बचतगट सीआरपी आदी उपस्थित होते. ग्रामपंचायत अधिकारी शरद शिंदे यांनी समितीला अभियान अंतर्गत माहिती दिली. समितीने शाळा, अंगणवाडी, व्यायाम शाळा, स्मशानभूमी, वॉटर एटीएम युनिट, सांडपाणी प्रक्रिया युनिट आदी ठिकाणी भेट देत पाहणी केली व समाधान व्यक्त केले.
