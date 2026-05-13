सचिन माळी यांचा रत्नभूषण पुरस्काराने सन्मान

मंडणगड ः सचिन माळी यांना घोसाळे रत्नभूषण पुरस्कार प्रदान करताना कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विजय घाडे, दिनेश साखरे आणि मंडळाचे पदाधिकारी.
सचिन माळी यांना रत्नभूषण पुरस्कार
घोसाळे येथील साई मंडळ ; मंडणगड येथे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १३ ः श्री साई विश्वस्त मंडळ, घोसाळे यांच्या वतीने साई मंदिराच्या जीर्णोद्धार सोहळ्यानिमित्त आयोजित धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमांतर्गत ‘सकाळ’चे बातमीदार सचिन माळी यांना ‘घोसाळे रत्नभूषण’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. १० मे रोजी घोसाळे येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा सन्मान कार्यक्रम झाला.
समाजातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी घोसाळे ग्रामस्थांनी ''घोसाळे रत्नभूषण'' पुरस्काराची सुरुवात केली आहे. प्रामाणिक कार्य, समाजहित आणि सकारात्मक विचार जपणाऱ्या व्यक्तींना हा मानाचा पुरस्कार दिला जातो. सचिन माळी यांच्या पत्रकारितेतील योगदानाची दखल घेऊन त्यांना यावर्षीचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर श्री. माळी म्हणाले, आजच्या काळात चांगल्या कार्याची दखल घेऊन सकारात्मकता रुजवण्याचे काम घोसाळे गाव करत आहे, ही कौतुकास्पद बाब आहे.
या कार्यक्रमाला विजय घाडे, दिनेश साखरे, संतोष पातेरे, संतोष खांबे, मोहन शेडगे, शशिकला पोस्टूरे, कोमल शेडगे, तसेच विश्वस्त मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
