पाटगाव घाटातील रस्ता रुंदीकरण अखेर सुरू

देवरूख ः देवरूख-रत्नागिरी मार्गावरील पाटगाव घाटातील रखडलेल्या रुंदीकरणाला सुरुवात झाली आहे.
पाटगाव घाटातील रस्ता रुंदीकरण सुरू
देवरूख, ता. १३ ः देवरूख-रत्नागिरी या राज्यमार्गावर प्रवासाचा आनंद लुटणाऱ्या प्रवाशांसाठी पाटगाव घाटी मात्र ‘ब्लॅक स्पॉट’ ठरत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या घाटातील रस्ता रुंदीकरणाच्या प्रश्नामुळे अपघातांचे सत्र सुरूच होते. मात्र, या गंभीर समस्येकडे ‘सकाळ’ने लक्ष वेधल्यानंतर मंगळवारपासून रुंदीकरणाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.
चार वर्षांपूर्वी या राज्यमार्गाचे डांबरीकरण करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण मार्गावर गेल्या चार वर्षांत एकही खड्डा पडलेला नाही, जे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाच्या उच्च दर्जाचे प्रतीक मानले जाते. मात्र, संपूर्ण रस्ता सुस्थितीत असताना केवळ पाटगाव घाटीतील काही अंतराचे काम रखडले होते. या अरुंद वळणांमुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज येत नसल्याने येथे छोटे-मोठे अपघात नित्याचेच झाले होते.
प्रशासकीय दिरंगाईमुळे चार वर्षे रखडलेल्या या कामासाठी मुहूर्त कधी मिळणार, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत होते. रस्ता रुंदीकरणाची ही मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. ‘सकाळ’मध्ये या संदर्भात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध होताच हालचालींना वेग आला. मंगळवारी या ठिकाणी प्रत्यक्ष रुंदीकरण प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली असून बुधवारी रस्त्यावर खडी टाकण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.
