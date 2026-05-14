चिपळूणमध्ये बालकलाकारांच्या अभिनयाने प्रेक्षक मंत्रमुग्ध

चिपळूण : बालनाट्य शिबिराच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावणारे मुख्याधिकारी संजय जाधव यांचा सत्कार करताना डॉ. प्रशांत पटवर्धन.
‘बालनाट्य शिबिरा’तून फुलली कला
अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचा पुढाकार ;चिपळूणवासीयांची दाद
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १४ ः अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या चिपळूण शाखेतर्फे आयोजित १० दिवसीय ‘बालनाट्य शिबीर २०२६’ या उपक्रमाची नुकतीच उत्साहात सांगता झाली. या शिबिराच्या माध्यमातून बालकलाकारांच्या कलागुणांना वाव देण्यासोबतच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासावरही भर देण्यात आला.
बेंदरकर आळी येथील माधवबाग सभागृहात पार पडलेल्या या शिबिरात मुलांना अभिनय, संवादफेक, शरीरभाषा, रंगमंचावरील हालचाली आणि स्टेज डेरिंग यांसारख्या विषयांचे सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रा. रश्मी नंदकुमार देव यांनी मुलांना प्रभावी मार्गदर्शन करत एक आदर्श नागरिक म्हणून घडण्यासाठी आवश्यक मूल्यांचीही ओळख करून दिली. शिबिराचा सांगता समारंभ इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात पार पडला. यावेळी बालकलाकारांनी नाट्य अभिवाचन, ‘आई मला भूक लागली’ ही बाल नाटुकली, ‘झेप’ एकांकिका, मूकाभिनय (Mime), नाट्यछटा आणि कथाकथन यांसारखे विविध प्रकार आत्मविश्वासाने सादर केले. मुलांचा रंगमंचावरील वावर आणि अभिनय कौशल्य पाहून उपस्थितांनी त्यांचे भरभरून कौतुक केले. याप्रसंगी चिपळूण नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संजय जाधव, नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत पटवर्धन, मार्गदर्शिका प्रा. रश्मी देव, ॲड. विभावरी रजपूत आदी मान्यवर उपस्थित होते. डॉ. मीनल ओक यांनी सूत्रसंचालन केले.
