साळगाव : जिल्हा परिषद नंबर एकच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवात बोलताना डॉ. जी. टी. राणे सोबत सुनील पवार, दिनेश साळगावकर, सिताराम तेली, रुपेश कानडे आदी.(छायाचित्र : अजय सावंत)
साळगाव शाळेचा दीडशे वर्षांचा प्रवास प्रेरणादायी
सुनील पवार : शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव सोहळा विविध कार्यक्रमांनी उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १४ : साळगाव सारख्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळा नंबर एकचा दीडशे वर्षाचा प्रवास हा निश्चितच सर्वांना प्रेरणादायी असाच म्हणावा लागेल. मुलाना संस्कारमय शिक्षण देण्याचे धडे हे प्राथमिक शाळेत दिले जातात. भविष्यात वाटचाल करताना पालकांनी आपल्या मुलांना राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आदर्श जोपासून वाटचाल करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे प्रतिपादन शिवराज्याभिषेक दिनोत्सव सेवा समिती रायगड अध्यक्ष सुनील पवार यांनी केले
जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा साळगाव क्रमांक १ चा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव सोहळा शोभायात्रा, विविध वेशभूषासह विविध स्पर्धा, सत्कार सोहळ्यांनी यादगार ठरला. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा साळगाव क्रमांक १ ला दीडशे वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे आजी-माजी विद्यार्थी, ग्रामस्थ, शिक्षक, पालक यांच्या वतीने शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवाचे आयोजन तीन दिवस केले होते. महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी दुपारच्या सत्रात शिक्षण आणि आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ यांनी भेट दिली. संध्याकाळीच्या मुख्य सांगता कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे डॉ. जी. टी. राणे, सुनील पवार, रुपेश कानडे, सीताराम तेली, दिनेश साळगावकर, गजानन पवार, अजय सावंत, डॉ. श्रीधर मेस्त्री, वैभव पवार, विकास सावंत, अनिल साळगावकर, हृदयनाथ गावडे, गुरुनाथ गावडे, बाबाजी सावंत, मकरंद साळगावकर, राजेश कारेकर, अमेय घोगळे, गौरव पवार, विश्वजित केसरकर, संजय पटवर्धन, ज्ञानेश्वर धुरी, निलेश पवार, उमेश धुरी, राजन धुरी, सत्यवान चव्हाण, रोशन कोरगावकर, निलेश सावंत, गजानन भोगटे आदी उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. राणे म्हणाले, साळगावसारख्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेने केलेला १५० वर्षांचा प्रवास नक्कीच सस्मरणीय आहे. कारण आज जिल्हा परिषद शाळा पटसंख्याअभावी कमी होत आहेत, अशा संघर्षमय स्थितीत या शाळेचा हा प्रवास आणि पटसंख्या टिकून ठेवणे निश्चितच येथील ग्रामस्थ, शिक्षक, विद्यार्थ्यांचे कौतुक करावे लागेल असे सांगितले. येणाऱ्या पिढीसाठी डिजिटल शाळा मानस पूर्ण होईल, असे सांगितले. रुपेश कानडे यांनी साळगाव गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी माणगाव जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निश्चितच कार्यरत राहीन, हा मतदार संघ सुद्धा माझ्यासाठी प्रेरणादायी असल्याचे सांगितले. सूत्रसंचालन हृदयनाथ गावडे यांनी केले.
