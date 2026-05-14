मळेवाड येथे मोटारीला अपघात
रस्त्याच्या कडेला धडक : पाच किरकोळ तर तीन गंभीर जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
मळेवाड, ता. १४ : वेंगुर्लेहून सातार्डाच्या दिशेने जाणाऱ्या मोटारीला मळेवाड जांभळीचे भरड येथे अपघात झाला. यात पाच जण किरकोळ तर तीन गंभीर जखमी झाले.
दांडेली येथे लग्नाला जात असताना मळेवाड येथे रस्त्याच्या कडेला जाऊन आदळल्याने हा अपघात झाला. गाडीच्या एअर बॅग उघडल्या. यानंतर स्थानिकांनी प्रथम उपचारासाठी जखमींना मळेवाड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. यावेळी त्याठिकाणी प्राथमिक उपचार करून तिघांना अधिक उपचाराकरिता १०८ रुग्णवाहिकेने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले. किरकोळ जखमींवर उपचार करून घरी पाठविण्यात आले. जखमींमध्ये दिया रमेश पाटकर (वय १८) हिच्या हाताला, रमेश साबाजी शेगले (वय ५२) यांच्या डाव्या पायाला तर नम्रता वल्लभ शिरगावकर (वय २७) यांच्या नाकाला या तिघांना गंभीर दुखापत झाली. वंदना वल्लभ शिरगावकर (वय ५०), रचना रमेश शेगले (वय ४५), मनस्वी रमेश पाटकर (वय १६), वल्लभ जयदेव शिरगावकर (वय ५८), चालक संजय एकनाथ भाटकर (वय ४६, सर्व रा. वेंगुर्ले) या पाच जणांना किरकोळ दुखापत झाली. अपघात नेमका कशामुळे झाला याचे कारण अद्याप समजलेले नाही. मात्र, अपघाताची प्राथमिक माहिती पोलिसांना देण्यात आली आहे.
