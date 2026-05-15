फाटक हायस्कूलमध्ये दहावीतील गुणवंतांचे कौतुक

rat१५p११.jpg-
26O43570
रत्नागिरी : फाटक हायस्कूलमध्ये दहावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचे कौतुक करण्यात आले. विद्यार्थ्यांसमवेत मुख्याध्यापक, शिक्षक.
फाटक हायस्कूलमध्ये
गुणवंतांचा सन्मान
रत्नागिरी, ता. १५ : दहावीच्या परीक्षेत १०० टक्के गुण मिळवून राज्यात अव्वल स्थान पटकावलेल्या फाटक हायस्कूलमधील गुणवंत विद्यार्थिनी व विद्यार्थ्यांचे कौतुक करण्यात आले. पर्णिका प्रणव परांजपे आणि नवेली सचिन भिंगार्डे (दोघीही १०० टक्के), यांच्यासह अभिराम मिलिंद तगारे (९७.६०), मृण्मयी दीपक पराडकर (९७.४०) यांचा सत्कार करण्यात आला. शाळेच्या आदित्य दत्तात्रय बनगर (९७ टक्के) आणि अश्मी महेंद्र होडे (९६.८०) गुणांसह यश मिळवले. मुख्याध्यापक राजन कीर व कौतुक कार्यक्रमावेळी पालकही या मुलांचे पालकही उपस्थित होते. शाळेचा निकाल ९७.०७ टक्के लागला. २०५ विद्यार्थ्यांपैकी १९९ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. ८९ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणारे ३६ विद्यार्थी आहेत. १०० टक्के गुण मिळवत शाळेच्या पर्णिका व नवेली या दोन विद्यार्थिनींनी इतिहास रचला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.