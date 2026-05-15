यशवंत फके
काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते
यशवंत फके यांचे निधन
आठ दिवसांपूर्वी झाली होती मारहाण ; उपचारानंतर होते घरी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १५ ः काँग्रेसचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते व कुणबी समाजाचे नेते यशवंत कृष्णा फके (वय ७३) यांचे आज निधन झाले. आठ दिवसांपूर्वी शहरातील ओझरवाडी शंकर मंदिरसमोर राखणेच्या मानाच्या ताटावरून झालेल्या वादविवादातून त्यांना मारहाण झाली होती. या मारहाणीत ते गंभीररीत्या जखमी झाले होते. उपचारानंतर ते घरी विश्रांती घेत होते. २९ एप्रिलला दुपारी ओझरवाडी येथे फके यांना चौघांकडून मारहाण झाली होती. त्यांच्यावर चिपळुणातील एका रुग्णालयात शस्त्रक्रिया झाली होती. शस्त्रक्रियेनंतर काही दिवस ते ओझरवाडी येथील आपल्या घरी विश्रांती घेत होते. मात्र, शुक्रवारी सकाळी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा अचानक मृत्यू झाला.
पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास त्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. त्यानंतर कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले. हे समजताच त्यांचे नातेवाईक व ओझरवाडीतील नागरिक कामथे रुग्णालय येथे जमले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. मात्र, त्यानंतर प्रकरण शांत झाले आणि नातेवाइकांच्या ताब्यात मृतदेह देण्यात आला. दुपारी रामतीर्थ स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
