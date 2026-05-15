जनगणनेसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज
अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना साहित्य वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १५ : देशाच्या विकासाचा पाया मानल्या जाणाऱ्या जनगणना २०२७ प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तयारीला वेग दिला असून संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आवश्यक साहित्याचे वितरण करण्यात आले. आगामी जनगणना प्रक्रिया अचूक, पारदर्शक आणि प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी प्रशासन पूर्णतः सज्ज असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची आकडेवारी मोजण्याची प्रक्रिया नसून देशाच्या विकासाचा आरसा मानली जाते. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, रोजगार, निवास, ग्रामीण विकास तसेच विविध शासकीय योजनांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करताना जनगणनेतील माहिती अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. त्यामुळे प्रत्येक माहिती अचूक आणि विश्वासार्ह स्वरूपात संकलित होणे आवश्यक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. या उपक्रमांतर्गत जनगणना कर्मचाऱ्यांना आवश्यक बॅग, कागदपत्रे, नोंदवही तसेच विविध साहित्याचे वितरण करण्यात आले. आगामी काळात घरगणना आणि माहिती संकलन प्रक्रिया अधिक सुलभ व प्रभावी करण्यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्याचे यावेळी नमूद केले.
यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांनी जनगणना कार्यात शिस्त, समन्वय, वेळेचे नियोजन आणि जबाबदारीची भावना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचून नागरिकांची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी दक्षतेने कार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्रशासन, महसूल विभाग आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून जनगणना २०२७ प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेमुळे जनगणनेची पूर्वतयारी आता अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. डेगवे,असनिये,घारपी, पडवे, पडवे माजगाव, तांबुळी या गावातील प्रगणकांना सुवरवायझर महेश आंदूर्लेकर यांनी साहित्य वितरण केले. यावेळी प्रगणक जे. डी. पाटील, भारत बांदेकर, भास्कर राठोड, सुनिल गवस आदी प्रगणक उपस्थित होते.
