जेईईबी आर्च परीक्षेत जिया मेहता भारतात दुसरी

‘जेईईबी आर्च’मध्ये जिया मेहता देशात दुसरी
खेड ः येथील रोटरी इंग्लिश मीडिअम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी एप्रिल २०२६ मध्ये दिलेल्या जेईईबी आर्च परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. या शाळेची विद्यार्थिनी जिया मेहता हिने अभूतपूर्व यश संपादन करत भारतामध्ये द्वितीय क्रमांक (जनरल-इडब्ल्यूएस कॅटेगरी) पटकावला आहे. जिया हिने ९९.९७ टक्के गुण मिळवून खेड शहरासह संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर उज्ज्वल केले आहे. जे.ई.ई बी. आर्च ही देशातील अत्यंत कठीण समजली जाणारी स्पर्धात्मक परीक्षा आहे. अशा कठीण परीक्षेत देशात द्वितीय क्रमांक मिळविणे ही सर्वांसाठीच अभिमानाची बाब आहे. राज्यमंत्री योगेश कदम, श्रेया कदम यांनी जिया हिचा विशेष सत्कार केला. या वेळी नगराध्यक्षा माधवी बुटाला, नगरसेवक संजय मोदी, बांधकाम सभापती सुनील दरेकर, उपशहरप्रमुख अंकुश विचारे आणि मेहता कुटुंबीय होते.
