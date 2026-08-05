मंडणगडमधील 455 विद्यार्थी सहभागी

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मंडणगड : रंगभरण स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसे प्रदान करताना उपस्थित मान्यवर, शिक्षक, युवासैनिक व पालक.
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रंगभरण स्पर्धेत विद्यार्थ्यांची रंगत
मंडणगडमध्ये युवा सेनेतर्फे आयोजन; विजेत्यांचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ५ ः माजी पर्यावरण मंत्री तथा शिवसेना नेते रामदास कदम यांच्या वाढदिवसानिमित्त मंडणगड तालुक्याच्यावतीने नूतन विद्यामंदिर येथे रंगभरण स्पर्धेत ४५५ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता.
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवासेनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य चेतन सातोपे यांच्या पुढाकाराने युवासेनेने ही स्पर्धा घेतली. यामध्ये पहिली ते चौथी, पाचवी ते सातवी आणि आठवी ते दहावी अशा तीन गटातील विद्यार्थी सहभागी झालेले होते. प्रत्येक गटातील प्रथम तीन क्रमांकाच्या विजेत्यांना आकर्षक बक्षिसे व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात आले. स्पर्धेचे परीक्षण कलाशिक्षक कलमकर, कुलाबाकर आणि महाजन यांनी केले. पारितोषिक वितरणावेळी व्यापारी दीपक घोसाळकर, शहरप्रमुख विनोद जाधव, उपशहरप्रमुख नीलेश गोवळे, युवासेनेचे माजी तालुकाध्यक्ष नीलेश मोरे, सचिव प्रतीक पोतनीस, विभाग अधिकारी विजय दुर्गवले, उपविभाग अधिकारी शुभम भोसले यांच्यासह युवासेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
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