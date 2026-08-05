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सावंतवाडी ः रेडकर कुटुंबियांतर्फे सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानला साहित्य भेट देण्यात आले.
‘सामाजिक बांधिलकी’ला
रुग्णोपयोगी साहित्य भेट
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ५ ः येथील सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानच्या रुग्णसेवा आणि सामाजिक कार्याची दखल घेत रेडकर कुटुंबीयांनी संस्थेला रुग्णोपयोगी साहित्य भेट दिले. शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक चित्तरंजन नाईक-रेडकर आणि देवेंद्र नाईक-रेडकर यांनी आई (कै.) प्रतिभा प्रमोद नाईक-रेडकर यांच्या स्मरणार्थ हे साहित्य दान केले. यामध्ये प्रामुख्याने फाउलर बेड व त्यावर घालण्यासाठी गादी, व्हीलचेअर, कमोड चेअर आणि वॉकर अशा अत्यावश्यक वस्तूंचा समावेश आहे.
यापूर्वीही अनेक दानशूर व्यक्तींनी संस्थेला नवीन रुग्णवाहिका आणि इतर वैद्यकीय साहित्य दिले आहे. रेडकर कुटुंबीयांच्या या दातृत्वाबद्दल सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा. सतीश बागवे यांनी आभार मानले. याप्रसंगी प्रतिष्ठानचे सदस्य रुपा मुद्राळे, लक्ष्मण कदम आणि रवी जाधव उपस्थित होते. रेडकर कुटुंबीयांच्या या सामाजिक उपक्रमाचे शहरातून विशेष कौतुक होत आहे.
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