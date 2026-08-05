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कोळोशी वरची वाडी ः शुभ्रा मिठबावकर हिचे अभिनंदन करताना मुख्याध्यापिका सारिका पवार व शिक्षिका मुंडे व मयुरी मिठबावकर.
शुभ्रा मिठबावकर हिचे
शिष्यवृत्ती परीक्षेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव, ता. ५ : शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये (चौथी) जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोळोशी वरची वाडी शाळेची विद्यार्थिनी शुभ्रा संतोष मिठबाववकर हिने उज्वल यश प्राप्त केले. तिच्या यशाबद्दल परिसरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोळोशी वरची वाडी शाळेची विद्यार्थिनी मिठबावकर हिने ३०० पैकी २१४ गुण प्राप्त करून शिक्षक व पालकांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचे चांगले यश मिळवून आनंद दिला. शुभ्रा हिने यापुर्वीही अनेक स्पर्धा परींक्षामध्ये गोल्ड, सिल्व्हर मेडल प्राप्त केले असून तिच्या पुढील शैक्षणिक कारकिर्दीला अभिनंदन करून परिसरातील नागरिकांनी शुभेच्छा दिल्या. मुख्याध्यापिका सारिका पवार व शिक्षिका मुंडे यांनी तिचे व तिच्या पालकांना पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले.