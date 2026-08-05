अनुसूचित विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना
सिंधुदुर्गनगरी ः अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रदान योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता योजना यांसारख्या योजनांचे नवीन अर्ज, नूतनीकरण व नोंदणी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने करावी, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळाला भेट द्यावी. जिल्ह्यातील कनिष्ठ, वरिष्ठ व व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी पात्र विद्यार्थ्यांसाठी कार्यशाळा घेऊन याबाबतची माहिती नोटीस बोर्डवर तसेच महाविद्यालय आवारात प्रसिद्ध करावी, असेही प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे. महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित अर्जांची छाननी करून परिपूर्ण अर्ज तत्काळ समाज कल्याण कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवावेत, असे आवाहनही सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांनी केले आहे.