कुटगिरी साकवाचे अंदाजपत्रक तत्काळ सादर करा

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गुहागर ः कुटगिरी साकवाची पाहणी करताना पंचायत समिती सभापती प्रणव पोळेकर. सोबत ग्रामस्थ आणि अन्य पदाधिकारी.
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कुटगिरीच्या नव्या पुलाला चालना
सभापती पोळेकर यांच्याकडून दखल ; प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ६ ः गुहागर तालुक्यातील कुटगिरी गावठणवाडी येथील नदीवरील लोखंडी साकव कोसळून झालेल्या दुर्घटनेचे गांभीर्य ओळखत गुहागर पंचायत समितीचे सभापती प्रणव पोळेकर यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. तेथील ग्रामस्थांशी संवाद साधत त्यांनी प्रशासनाला तातडीने नवीन पुलाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दोन दिवसांपूर्वी लोखंडी साकव कोसळल्याने कुटगिरी या दुर्घटनेत १० ते १२ गुरे जखमी झाली तर एका बैलाचा मृत्यू झाला. सुदैवाने, मानवी जीवितहानी टळली असली तरीही ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या दुर्घटनेची माहिती मिळताच सभापती पोळेकर यांनी तत्काळ प्रशासनाशी संपर्क साधून मदतकार्य सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. जखमी जनावरांवर त्वरित उपचार करण्यात यावेत तसेच मृत जनावराच्या शेतकऱ्याला शासकीय मदत तातडीने देण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिली होती. त्यानुसार प्रांताधिकारी व तहसीलदार यांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामे करून शासकीय मदत दिली. पंचायत समितीचे उपसभापती नीलेश सुर्वे यांनी घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी करत प्रशासनामार्फत आणखी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर सायंकाळी पोळेकर यांनी स्वतः भेट देऊन अधिकाऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला. या वेळी उपअभियंता आशुतोष सरदेसाई, जिल्हा परिषद सदस्या नेत्रा ठाकूर तसेच संबंधित अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने नवीन पुलाचे काम कोणत्याही विलंबाशिवाय सुरू व्हावे, यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल, असा शब्द पोळेकर यांनी ग्रामस्थांना दिला.
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पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा...
पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून नवीन पूल लवकरात लवकर मंजूर करून त्याचे काम सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन पोळेकर यांनी दिले.
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