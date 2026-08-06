परिवर्तन पुस्तक प्रकाशन

‘परिवर्तन’मधून ज्ञानेश्वरीचा प्रवास
डॉ. शरद प्रभुदेसाई यांच्या लघुकादंबरीचे प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : ‘ज्ञानेश्वरी वाचल्यानंतर हा ग्रंथ फक्त वृद्धावस्थेत वाचायचा असे नाही तर सर्वांनी वाचायचा आहे, इतकी त्याची ताकद आहे. हे उमगल्याने ज्ञानेश्वरीचे सार साध्या-सोप्या भाषेत नव्या पिढीला समजावे यासाठी ‘श्री’ या पात्राची निर्मिती करून कोकणातील पार्श्वभूमीवर ज्ञानेश्वरीवर ‘परिवर्तन’ ही कादंबरी लिहिली, असे प्रतिपादन बालरोगतज्ज्ञ, लेखक डॉ. शरद प्रभुदेसाई केले.
डॉ. प्रभुदेसाई यांच्या ‘परिवर्तन’ या लघुकादंबरीचे प्रकाशन ज्येष्ठ साहित्यिक मदन हजेरी, नाटककार श्रीकृष्ण जोशी, प्रसिद्ध गझलकार देविदास पाटील यांच्या हस्ते झाले. जनसेवा ग्रंथालयाच्या हा कार्यक्रम माधवराव मुळ्ये भवन येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्या प्रसंगी डॉ. प्रभुदेसाई बोलत होते.
डॉ. जोशी म्हणाले, डॉ. प्रभुदेसाई यांची रोखठोक वृत्ती जशी आहे तशीच रोखठोक शैली परिवर्तनमधून दिसून येते. ज्ञानेश्वरीचा खूप मोठा आशय त्यांनी परिवर्तनमधून लघुकादंबरीतून मांडला आहे. त्याच्या लघुकादंबरीची रचना पाहता त्यांनी यापुढे बृह्दकादंबरीच्या निर्मितीकडे लक्ष घालावे.
या कार्यक्रमाला नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, जनसेवा ग्रंथालयाचे चे अध्यक्ष प्रकाश दळवी, कार्याध्यक्ष राहुल कुलकर्णी, कार्यवाह ओंकार मुळ्ये, डॉ. दिलीप पाखरे, डॉ. संतोष बेडेकर, परिक्षक शैलजा लिमये, प्रतिभा प्रभुदेसाई, जनसेवा ग्रंथालय कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी, ग्रंथपाल पटवर्धन, कर्मचारी उपस्थित होते.
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