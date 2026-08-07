चिपळूण शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था

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चिपळूण ः शहरातील राधाकृष्ण नगर भागात रस्त्याला पडलेले खड्डे.
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चिपळुणातील रस्त्यांची दुरवस्था
नागरिक त्रस्त; कोट्यवधींचा निधी खर्च
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ७ ः चिपळूण शहरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे नागरिक आणि वाहनचालक प्रचंड त्रस्त झाले आहेत. विशेषतः राधाकृष्ण नगर भागातील रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, ‘रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वारंवार होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून स्थानिक रहिवाशांमधून पालिका प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
दरवर्षी चिपळूण शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि डागडुजी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो; मात्र, पावसाळा सुरू होताच रस्त्यांची वाट लागते आणि डांबर वाहून जाते. चिपळूण शहरात एकतरी उत्तम दर्जाचा रस्ता दाखवा, असे म्हणण्याची वेळ सध्या चिपळूणकरांवर आली आहे. सध्या शहरातील पॉवरहाऊस ते मध्यवर्ती बसस्थानक रस्ता आणि चिपळूण रेल्वेस्टेशन रोड या प्रमुख मार्गांवरही ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. राधाकृष्ण नगर परिसरातील खड्ड्यांमुळे रोज किरकोळ अपघात घडत आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन चिपळूण नगरपालिका प्रशासनाने किमान तात्पुरत्या स्वरूपात तरी खड्डे भरून रस्त्याची दुरवस्था सुधारावी, अशी आग्रही मागणी राधाकृष्ण नगरमधील रहिवाशांनी केली आहे.
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