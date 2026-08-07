मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात माजी विद्यार्थ्यांचे काम कौतुकास्पद

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रत्नागिरी : शिरगाव येथील मत्स्य महाविद्यालयाच्या वर्धापनदिन सोहळ्यात माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करताना डॉ. राघवेंद्र पै. सोबत डॉ. अनिल पावसे, डॉ. विजय निंबाळकर, डॉ. केतन चौधरी, डॉ. आसिफ पागारकर आदी.
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मत्स्य क्षेत्रात करिअरच्या संधी
डॉ. अनिल पावसे ः महाविद्यालयाचा ४५ वा वर्धापनदिन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ : मत्स्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे व्यवसाय क्षेत्रातील मोठे योगदान आहे. ४४ वर्षांमध्ये महाविद्यालयातून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी विविध मत्स्य संवर्धन, संशोधन, शासकीय क्षेत्रात कार्यरत असून, मत्स्य संवर्धनाबरोबर खाद्य, औषधे, विक्री, मत्स्यशेती यंत्रसामग्री आदी कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापन क्षेत्रात मत्स्य पदवीधारकांना मोठी मागणी असल्याचे प्रतिपादन मत्स्य महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अनिल पावसे केले.
शिरगाव येथील मत्स्य महाविद्यालयाच्या ४५व्या वर्धापनदिन कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी मत्स्य महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राध्यापक डॉ. विजय निंबाळकर, मत्स्य अभियांत्रिकी तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. केतन चौधरी, मत्स्य जलशास्त्र व मत्स्य जीवशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. आसिफ पागारकर, मत्स्य प्रक्रिया तंत्रज्ञान व मत्स्यविस्तार शिक्षण विभागप्रमुख डॉ. दबीर पठाण, प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्र भाट्येचे प्र. शास्त्रज्ञ डॉ. किरण मालशे, कृषी संशोधन केंद्र, शिरगांवचे प्रमुख डॉ. सोनोने उपस्थित होते. माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कार माजी अधिष्ठाता डॉ. राघवेंद्र पै यांच्या हस्ते करण्यात आला.
विविध स्पर्धांमध्ये व सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या यशस्वी विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. डॉ. सुहास वासावे यांनी आभार मानले.
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संवाद सत्र रंगले
दुसऱ्या सत्रात प्रमुख पाहुणे आयसीएआर, सेंट्रल मरिन फिशरिज रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे वैज्ञानिक डॉ. अजय नाखवा, एमटीए नेटवर्क (चीन) संचालक धनराज सिंग ठाकूर, मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी अक्षया मयेकर यांच्यासोबत संवाद कार्यक्रम झाला. यात मत्स्यशास्त्रातील नोकरी, व्यवसाय व उद्योगसंधींवर त्यांनी मार्गदर्शन केले.
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