:दिल्ली आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या

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राजापूर ः तहसीलदार विकास गंबरे यांना निवेदन देताना शिवसेना पक्षाचे पदाधिकारी.
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विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या
ठाकरे सेनेची मागणी ; तहसीलदारांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ७ ः दिल्ली येथे नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर झालेल्या आंदोलनात अनेक विद्यार्थी व युवकांवर गुन्हे दाखल झाले. हे सर्व गुन्हे तातडीने मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे केंद्र शासनाला द्यावयाचे निवेदन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्यावतीने येथील तहसीलदारांसह पोलिस ठाण्यात देण्यात आले. या वेळी जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम, उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र डोळस, विधानसभा संपर्क प्रमुख चंद्रप्रकाश नकाशे, विधानसभा संघटक रामचंद्र सरवणकर, तालुकाप्रमुख कमलाकर कदम, शहरप्रमुख संजय पवार आदी उपस्थित होते.
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