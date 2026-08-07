आळवे फिटनेस क्लबचे कुडाळ येथे उद्घाटन

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कुडाळ : एएफसी जिमच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर बाजूला ओंकार तेली, माधवी शहापूरकर, साक्षी वंजारी(छाया : अजय सावंत)
आळवे फिटनेस क्लबचे उद्घाटन
कुडाळ, ता. 7 : येथील ज्ञानेश्वर आळवे संचलित आळवे फिटनेस क्लबचे उद्घाटन जेष्ठ कबड्डीपटू सुरेश आळवे व नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी येथील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जयदीप पाटील, माजी नगराध्यक्ष ओंकार तेली, एमआयडीसी अधिकारी अविनाश रेवंडकर, माधवी शहापूरकर, साक्षी वंजारी, सुरेश आळवे, सचिन काळप, सुरेश राऊळ, उदय घुर्ये, विपुल करलकर, शैलेश काळप, अनुष्का रेवंडकर, कविता शेळके आदी उपस्थित होते. यावेळी सौ. बांदेकर, श्री. तेली, श्री. राऊळ, श्री. पाटील यांनी शुभेच्छा दिल्या. सर्वांचे आभार संचालक ज्ञानेश्वर आळवे यांनी मानले.