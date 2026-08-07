गंभीर कुपोषित बालकांसाठी
सोमवारी विशेष शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस ता ७ : जिल्ह्यातील गंभीर कुपोषित बालकांसाठी जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदुर्ग येथील पोषण पुनर्वसन केंद्रात १० ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्यावतीने याबाबत जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हा रुग्णालयात पोषण पुनर्वसन केंद्र स्थापन केले असून, शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील (गंभीर कुपोषित) बालकांचे उंची-वजन व वयानुसार वजन तपासून कुपोषणाच्या तीव्रतेनुसार मार्गदर्शन व उपचार केले जातात. या शिबिरात गंभीर कुपोषित बालकांना दाखल करून त्यांच्यावर आवश्यक उपचार करण्यात येणार आहेत. ‘एनआरसी’मध्ये दाखल बालकांवर १४ दिवसांपर्यंत संबंधित उपचार करण्यात येणार असून, बालकांसोबत राहणाऱ्या मातांना आहार देण्यात येणार आहे. तसेच बालकांच्या पालकांना योग्य आहाराबाबत प्रशिक्षण व समुपदेशन करण्यात येणार आहे. दाखल बालकाच्या सोबत राहणाऱ्या पालकाला रोज ३०० रुपये मजुरी अनुदान देण्यात येणार असून, त्यासाठी संबंधित पालकाचे बँक खाते तपशील व पासबुकाची छायांकित प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. अंगणवाडीतील नोंद असलेल्या सर्व बालकांची तपासणी व शिबिरासाठी उपस्थिती सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेला दिली आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत नोंद असलेल्या बालकांनाही या शिबिराच्या दिवशी संबंधित आरोग्य यंत्रणेमार्फत तपासणीसाठी आणण्यात येणार आहे. वैभववाडी, कणकवली, देवगड, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या सर्व तालुक्यांतील गंभीर कुपोषित बालकांसाठी हे शिबिर आयोजित केले आहे. पालकांनी आपल्या बालकाची आरोग्य तपासणी करून आवश्यक असल्यास पोषण पुनर्वसन केंद्रातील उपचाराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
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