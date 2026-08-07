कट्टा येथे आज मोफत
कर्करोग चिकित्सा महाशिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ७ : ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये कर्करोगाविषयी व्यापक जनजागृती करून आजाराचे वेळेवर निदान व उपचारांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कट्टा येथे उद्या (ता.८) सकाळी ९ वाजता ओम गणेश साई मंगल हॉल, कट्टा येथे भव्य मोफत कर्करोग जनजागृती व तपासणी महाशिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
हे शिबिर सेवास्पर्श फाउंडेशन आणि रोटरी क्लब ऑफ माहीम (डिस्ट्रिक्ट ३१४१) यांच्या संयुक्त विद्यमाने, तसेच ग्रामीण रुग्णालय (पेंडूर कट्टा) आणि जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग (सिंधुदुर्ग) यांच्या विशेष सहकार्याने आयोजित केले आहे. शिबिरात मुंबईच्या नामांकित टाटा हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर शिबिरात उपस्थित राहून कर्करोगाची कारणे, लक्षणे, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि वेळेवर निदानाचे महत्त्व यावर मार्गदर्शन करतील. नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टरांशी थेट चर्चा करून शंकांचे निरसन व समुपदेशन करून घेण्याची संधी मिळेल. गरजेनुसार सीबीसी, आरबीएस, एलएफटी, क्रिएटनीन आणि कॅन्सर मार्कर यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या रक्त तपासण्या मोफत केल्या जातील. यकृताच्या आरोग्याची अचूक माहिती देणारी अत्यंत अत्याधुनिक व वेदनामुक्त ‘फायब्रोस्कॅन’ तपासणीही शिबिरात उपलब्ध असणार आहे. शिबिरासाठी येणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी नाश्ता व भोजनाची उत्तम व्यवस्था केली आहे. ग्रामीण भागातील जनतेने आरोग्याची काळजी घ्यावी आणि या मोफत वैद्यकीय उपक्रमाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा. आपल्या कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक व परिचितांनाही या शिबिरात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे असे आवाहन केले आहे.
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