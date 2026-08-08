हर्णैत मारहाण झालेल्या त्या युवकांना धोका

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रत्नागिरी ः हर्णै येथे झालेल्या मारहाणप्रकरणी पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांना निवेदन देताना हेमंत चाळके, गणेश गायकवाड, चिन्मय गुरव, अनुराग उतेकर, महेंद्र रघुवीर आदी.
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हर्णैतील गडसंवर्धकांना धोका
हिंदुराष्ट्र समिती; पोलिस अधीक्षकांची घेतली भेट
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ ः दापोली तालुक्यातील हर्णै येथील गोवा किल्ल्यावर गडसंवर्धन करणाऱ्या दोन युवकांना ३०-३५ युवकांनी मारहाण केली. या घटनेचा पोलिस तपास चालू आहे. त्यातील काही जणांवर अजूनही कारवाई केलेली नाही तसेच यासारख्या गंभीर प्रकरणात संशयितांची जामिनावर सुटका झाली असून, ते मोकाट फिरत आहेत आणि त्यांच्यापासून गडसंवर्धन करणाऱ्या त्या युवकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ शकतो, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांना हिंदुराष्ट्र समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. या प्रकरणी अधीक्षकांनी दापोली पोलिसांना तत्काळ योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या भेटीवेळी हिंदुराष्ट्र समन्वय समितीच्यावतीने जिल्हा सहसंयोजक आणि महाराष्ट्र जनरल श्रमिक कामगार संघाचे राज्य उपाध्यक्ष अनुराग उतेकर, हिंदू जनजागृती समितीचे हेमंत चाळके, शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे जिल्हाध्यक्ष व गोसेवा संघ रत्नागिरीचे संस्थापक व अध्यक्ष गणेश गायकवाड तसेच हर्णै गडसंवर्धन समितीचे युवक चिन्मय गुरव आणि महेंद्र रघुवीर उपस्थित होते. चिपळूण येथे नीट पेपरफुटी प्रकरणाबाबत आयोजित मोर्चात आक्षेपार्ह पोस्टर झळकवण्यात आली. ही पोस्टर झळकावणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निवेदन देण्यात आले. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करा, अशा सूचना पोलिस अधीक्षक बगाटे यांनी चिपळूण पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
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