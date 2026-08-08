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‘हर घर तिरंगा’साठी देवगडात जागृती
घरांसह आस्थापनांवर राष्ट्रध्वज फडकविण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ८ ः येत्या ९ ते १७ ऑगस्ट कालावधीत घरासह खासगी आस्थापनांवर भारतीय राष्ट्रध्वज फडकवण्यासाठी विशेष जनजागृती मोहीम राबवून जास्तीत जास्त नागरिकांचा यामध्ये सहभाग निश्चित करण्याचे आवाहन येथील प्रभारी गटविकास अधिकारी नीलेश जगताप यांनी केले.
स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ‘हर घर तिरंगा’ अभियान ९ ते १७ दरम्यान राबवण्यात येणार आहे. तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांत १३ ते १५ या कालावधीत ध्वजवंदन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने येथील पंचायत समितीच्या छत्रपती संभाजी महाराज सभागृहात ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना प्रभारी गटविकास अधिकारी श्री. जगताप यांनी मार्गदर्शन करून आवश्यक सूचना केल्या. मंचावर कृषी अधिकारी दिगंबर खराडे, विस्तार अधिकारी दीपक तेंडुलकर, विस्तार अधिकारी तुषार हळदणकर, कृषी विस्तार अधिकारी विलास कोलते उपस्थित होते. अभियानाच्या माध्यमातून तालुक्यातील प्रत्येक घरावर तिरंगा फडकवण्यासाठी नागरिकांमध्ये जागृती करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्याच्या सूचना यावेळी दिल्या.
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