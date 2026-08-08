रानभाजी पाककृती स्पर्धेत रिगल कॉलेजच्या विद्यार्थिनीचे यश

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चिपळूण - रानभाजी पाककृती स्पर्धेत पाहणी करताना निरीक्षक.
रानभाजी पाककृतीत ‘आर्या’ तृतीय
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः सृष्टीज्ञान संस्था, मुंबई आयोजित ‘रानभाजी पाककृती स्पर्धेत’ रिगल कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड टुरिझम, चिपळूणच्या विद्यार्थिनींनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. महाविद्यालयाच्या आर्या करमरकर, सहर काझी आणि करिश्मा तानकर यांनी या स्पर्धेत यश मिळवले.
स्पर्धेत विविध प्रकारच्या रानभाज्यांपासून पौष्टिक, पारंपरिक व नावीन्यपूर्ण पाककृती सादर करण्यात आल्या. यामध्ये आर्या हिने तयार केलेल्या ‘भारंगी पास्ता’ या अभिनव पाककृतीने उत्कृष्ट चव, आकर्षक सादरीकरण आणि कल्पकतेच्या बळावर परीक्षकांची मने जिंकत तृतीय क्रमांक पटकावला. काझी आणि तानकर यांनीही उत्कृष्ट पाककृती सादर करून आपल्या कौशल्याची प्रभावी छाप पाडली. त्यांच्या सहभागाचेही सर्व स्तरांतून कौतुक करण्यात आले. हॉटेल व्यवस्थापनाच्या विद्यार्थ्यांनी केवळ आधुनिक पाककलेपुरते मर्यादित न राहता कोकणातील पारंपरिक खाद्यसंस्कृती आणि रानभाज्यांचे पोषणमूल्य जतन करण्यासाठी अशा उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे, ही अभिमानाची बाब असल्याचे महाविद्यालयाच्यावतीने सांगण्यात आले.
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