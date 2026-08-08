माजी सैनिक राणेंतर्फे ध्वज निधीस देणगी

माजी सैनिक राणेंतर्फे ध्वजनिधीस देणगी
सिंधुदुर्गनगरी ः सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातर्फे शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी, तसेच दिव्यांग माजी सैनिक व माजी सैनिकांच्या विधवांच्या पुनर्वसनासाठी दरवर्षी ध्वजदिन निधी संकलित करण्यात येतो. या उपक्रमाला हातभार लावत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथील लिपिक-टंकलेखक तथा माजी सैनिक प्रसाद राणे (तळगाव-राणेवाडी, ता. मालवण) यांनी ५२ व्या वाढदिवसानिमित्त होणारा अनावश्यक खर्च टाळून ध्वजदिन निधी संकलनासाठी ५ हजार २०० रुपये वैयक्तिक देणगी दिली. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांच्या हस्ते श्री. राणे यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. वाढदिवस सामाजिक बांधिलकी जपत साजरा करण्याच्या श्री. सुकटे यांच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. प्रभारी सहाय्यक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी लक्ष्मण कोळी आदी उपस्थित होते.
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सिंधुदुर्गनगरीत १९ ला शासन योजना बैठक
सिंधुदुर्गनगरी ः इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, सिंधुदुर्गमार्फत इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, तसेच विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळावा, तसेच समाज विकासासाठी कार्यरत असलेल्या विविध सामाजिक संस्थांना योजनांची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी १९ ऑगस्टला सकाळी ११ वाजता विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. ही बैठक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिंधुदुर्ग येथील मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित केली आहे. आरक्षित समाज महासंघाचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य, तसेच समाज विकासासाठी कार्यरत विविध सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीस उपस्थित राहावे, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याणचे सहायक संचालक उदयसिंह गायकवाड यांनी केले आहे.
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न्हावेली शाळेमध्ये शनिवारी स्नेहमेळा
आरोंदा ः शालेय जीवनातील जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी व शाळेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी न्हावेली शाळा क्र. २ येथे शनिवारी (ता. १५) सकाळी १० ते दुपारी ४ या वेळेत स्नेहमेळाव्याचे आयोजन केले आहे. यानिमित्त सकाळी दीपप्रज्वलन व सरस्वतीपूजन, मान्यवरांचे स्वागत, प्रास्ताविक, माजी विद्यार्थी व माजी शिक्षक यांचे मनोगत, स्नेहभोजन, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम व समारोप आदी कार्यक्रम होणार आहे. कार्यक्रमाला सर्वांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन मुख्याध्यापक, शालेय व्यवस्थापन समिती, माजी विद्यार्थी संघ यांनी केले आहे.
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वैभववाडीत उद्या पंचायत समिती सभा
सिंधुदुर्गनगरी ः पंचायत समिती वैभववाडीची मासिक सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता. १०) सकाळी ११ वाजता पंचायत समितीच्या वीरशिरोमणी महाराणा प्रतापसिंह सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी दिली.
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