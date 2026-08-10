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खेड ः खवटीचे पोलीसपाटील मनोहर दळवी यांचा सत्कार करताना जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल.
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खवटीचे मनोहर दळवी यांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. १० : तालुक्यातील खवटी गावचे पोलिसपाटील मनोहर दळवी यांना महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागातर्फे ‘उत्कृष्ट पोलिसपाटील’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. महसूल दिनानिमित्त रत्नागिरी येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल यांच्या हस्ते त्यांना सन्मानपत्र व गौरवचिन्ह प्रदान करण्यात आले.
२०२५-२६ या महसुली वर्षात महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख व गतिमान करण्यासाठी तसेच शासकीय योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत दिलेल्या योगदानाची दखल घेऊन हा पुरस्कार देण्यात आला. दळवी यांनी गावात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, प्रशासन व ग्रामस्थांमध्ये समन्वय निर्माण करणे आणि शासकीय योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. प्रशासकीय जबाबदारीसोबतच ते खवटी पंचक्रोशी शिक्षणसंस्थेचे खजिनदार म्हणूनही कार्यरत आहेत.
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