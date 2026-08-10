शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे धडे

रावळगावात कृषी तंत्रज्ञानाचा जागर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १० : शरदचंद्रजी पवार कृषी महाविद्यालय (खरवते-दहिवली) येथील विद्यार्थिनींनी ‘ग्रामीण कृषी कार्यानुभव’ कार्यक्रमांतर्गत रावळगाव येथे भव्य कृषी प्रदर्शनाचे यशस्वी आयोजन केले. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून परिसरातील शेतकऱ्यांना आधुनिक, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक शेती तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिकांसह माहिती देण्यात आली.
प्रदर्शनात एकात्मिक शेतीपद्धती, बायोगॅस संयंत्र, मधमाशीपालन, सेंद्रिय शेती, पीक उत्पादन नियोजन आणि जलसंवर्धनातून पोषणयुक्त पिके घेण्याच्या आधुनिक पद्धतींची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. तसेच सेंद्रिय व रासायनिक खतांचा समतोल वापर, आधुनिक शेती अवजारे, कीड व रोग व्यवस्थापन, बी-बियाणे संकलन आणि स्थानिक रानभाज्यांची ओळख याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. या प्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक प्रशांत पवार यांनी सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व सांगून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. युवापिढीचा शेतीकडे कल वाढवणे आणि थेट शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान पोहोचवणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. या वेळी शेतकऱ्यांनी कृषीकन्यांशी संवाद साधून विविध तंत्रज्ञानाची कार्यपद्धती व उपयोग जाणून घेतले. या कार्यक्रमास महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. सुनीतकुमार पाटील, प्राध्यापक पाकळे, अमिषा सुर्वे, ज्येष्ठ ग्रामस्थ व शिक्षकवृंद उपस्थित होते. प्रदर्शनाचे यशस्वी नियोजन कृषिकन्या हर्षाली मर्गज, दिव्या वझे, सानिका कोंजे, श्रद्धा झेंडे, सानिया बोर्डे आणि आयुषा निकम यांनी केले.
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