सर्व्हिस रोडवर चिखलाचे साम्राज्य

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संगमेश्वरकडे जाणाऱ्या सेवारस्त्याची बिकट अवस्था.
संगमेश्वरचा सेवारस्ता बनला डोकेदुखी
जागोजागी चिखल ; नागरिक त्रस्त; ठेकेदारासह महामार्ग विभागाकडून दुरुस्तीची अपेक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १० : संगमेश्वर शहराकडे जाणाऱ्या सेवारस्त्याची पावसाळ्यात अक्षरशः चिखलमय अवस्था झाली आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्याचे डांबरीकरण करून तो वाहतुकीस योग्य करणे अपेक्षित असताना ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे रस्त्यावर चिखल, माती आणि पाण्याचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. त्यामुळे वाहनचालक व नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
सेवारस्त्यावरून प्रवास करताना दुचाकी घसरून अपघात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. रस्त्यावरील मातीमिश्रित चिखलात वाहनांची चाके रुतत असल्याने हा मार्ग दररोजची डोकेदुखी बनला आहे. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी डांबरीकरण करणे ही ठेकेदाराची जबाबदारी होती; मात्र ती पार पाडण्यात ठेकेदार सपशेल अपयशी ठरला आहे. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
ठेकेदाराच्या निकृष्ट आणि रखडलेल्या कामावर संबंधित यंत्रणा व लोकप्रतिनिधींचे कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. ‘एखादा मोठा अपघात झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का?’ असा संतप्त सवाल प्रवाशांमधून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, संबंधित सेवारस्त्यावरील चिखल तातडीने हटवून डांबरीकरणाचे काम पूर्ण करावे आणि निष्काळजी ठेकेदारावर कडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी संगमेश्वरवासियांकडून केली जात आहे.
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महामार्गासंदर्भातील विविध समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासन गंभीर झाले पाहिजे. महामार्गाचे संगमेश्वर टप्प्यातील कामाबाबत गांभीर्य नसल्याने हे प्रश्न सोडवण्याऐवजी ‘जैसे थे’च ठेवले जातात.
- संतोष थेराडे, सदस्य, जिल्हा परिषद
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