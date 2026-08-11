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चिपळूण ः दळवटणे येथील कब्रस्तान परिसरातील विकासकामांच्या भूमिपूजनावेळी उपस्थित पंचायत समिती सदस्या व मान्यवर.
दळवटणे कब्रस्तानासाठी निधी मंजूर
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ११ ः तालुक्यातील दळवटणे मोहल्ला येथील कब्रस्तान परिसरातील विविध विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाला असून, त्याचे भूमीपूजन पंचायत समिती सदस्या मेघा इंगावले यांच्या हस्ते करण्यात आले. हा निधी आमदार शेखर निकम यांनी पाठपुरावा केला होता.
या वेळी इंगावले म्हणाल्या, आमदार निकम यांच्या माध्यमातून मतदार संघातील प्रत्येक समाजघटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे. विकासकामे करताना कोणताही भेदभाव न करता सर्व समाजांना समान संधी आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम सुरू आहे. दळवटणे मोहल्ल्यातील कब्रस्तान आणि रस्ता विकासासाठी यापूर्वी निधी देण्यात आला असून, आता कब्रस्तान परिसरासाठी निधी मंजूर झाला आहे. या माध्यमातून परिसरातील नागरिकांची अनेक वर्षांची गरज पूर्ण होत आहे. या वेळी चिपळूण तालुका नाभिक समाज अध्यक्ष संजय जाधव, गुलामहुसैन चिपळूणकर, अब्दुल कडवेकर, दिलदार भेलेकर, इरफान भेलेकर, शरीफ कडवेकर, अशरफ कडवेकर, सुरेखा कराडकर, अमान चिपळूणकर, अहमद तळवलकर, प्रदीप निकम, प्रीतम गमरे, अस्मिता घाडगे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
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